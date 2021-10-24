24 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Yunus Mallı kararı! Takımdan ayrılıyor mu?

Fırtına’dan Yunus kararı! Takımdan ayrılıyor mu?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'da sezon başında yapılan transferlerden Yunus Mallı hamlesi bir türlü beklenilen verimi gösteremedi. Yunus bu gelişmelerin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşme gerçekleştirmek için randevu talep etti. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Yunus Mallı, Trabzonspor'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Abdullah Avcı'nın ilk transferlerinden birisi olan gurbetçi oyuncu sezona Yunanistan'da hazırlanmıştı. Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre Fourtonis'in sakatlanmasından sonra Olympiakos'tan gelen teklifi Trabzonspor'da sürekli forma giyeceği inancıyla reddetmişti.

Ancak geride kalan ilk 9 haftada sadece Malatyaspor maçında 7 dakika sahada kalan Yunus umudunu yitirdi. Gurbetçi oyuncu hala piyasası varken teklifleri değerlendirme kararı aldı. Gelen bilgilere göre Yunus'un önünde şu anda Katar'dan gelen bir teklif var.

İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme yapacak olan Yunus'un menajeri İlhan Mallı bu teklifi masaya yatıracak. Eğer iki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus'un Katar'dan gelen teklifi değerlendirmesinin önü açılacak.

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