Beşiktaş Trabzonspor maçında tansiyon bir anda yükseldi! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin son anlarında ortalık karıştı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Uğurcan Çakır ve Josef de Souza arasında yaşanan gerginlik sonrası iki takımın oyuncularının da karışmasıyla birlikte ortalık karıştı.

Derbinin bitiş düdüğünün ardından bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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