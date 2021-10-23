TRABZONSPOR HABERLERİ: Göztepe maçında Abdullah Avcı'dan zorunlu revizyon!

Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor Göztepe'yla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı, mecburi bir revizyona gidecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak başarılı hocanın, sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un da kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sıkıntılar nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapacak Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı, sol bekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.

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