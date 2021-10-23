23 Ekim 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Göztepe maçında Abdullah Avcı'dan zorunlu revizyon!

Göztepe maçında Avcı’dan zorunlu revizyon!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor Göztepe'yla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı, mecburi bir revizyona gidecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son haftalarda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosunu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Koita, Trondsen ve Yunus Mallı'dan Göztepe maçında yararlanamayacak başarılı hocanın, sakatlığı önemli oranda geçen ancak takımla hiç çalışmayan Hamsik'i de ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Ayrıca doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine giden Cornelius'un da kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sıkıntılar nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yapacak Avcı, sağ bekte Dorukhan'ı, sol bekte Denswil'i, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.

Avcı'dan Bakasetas'a özel görev! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına zirveyi korumak istiyor! İşte Avcı’nın Göztepe maçı 11’i Fırtına zirveyi korumak istiyor! İşte Avcı'nın Göztepe maçı 11'i
Avcı’dan Bakasetas’a özel görev! Avcı'dan Bakasetas'a özel görev!
Cornelius’un mutlu günü! Cornelius'un mutlu günü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör