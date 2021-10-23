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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Bakasetas'a özel görev!

Avcı’dan Bakasetas’a özel görev!
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında namağlup lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Nwakaeme'den yoksun maça çıkacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Bakasetas'a özel görev verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon Süper Lig'i kasıp kavuran Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, bugün de takımın en büyük kozu. 9 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yunan maestro, bordomavililerde kazanılan 21 puanın 16'sına katkı sundu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı gollerle takımını lider yapmanın yanı sıra ligde gol krallığı yarışında da ilk sıraya yerleşti. Taraftarın 'Çilingir' lakabı taktığı 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan orta saha durumunda. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yokluğunda bugün Bakasetas'a özel görev verdi. Avcı'nın daha fazla sorumlululuk almasını istediğini tecrübeli oyuncu, takımın hücumlarını organize edecek ve kaleyi gördüğü yerden mermi gibi şutlarını atacak.

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