06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...

Süper Lig'de bu sezon oldukça etkili bir performans gösteren Trabzonspor'da, bu başarının mimarlarından birisi de Anthony Nwakaeme. Fırtına Nijeryalı yıldızının sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek. 32 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devlerinden Galatasaray, yıldız isim için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor’un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor’un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...

NWAKAEME'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor’un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor’un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...

SOMUT BİR SONUÇ ALINAMADI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 1989 doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşüldü ancak somut bir sonuç alınamadı. Trabzonspor camiası da yönetimin bir an önce Nwakaeme ile sözleşme yenilemesini bekliyor. Tecrübeli futbolcu da bordo-mavililerle yeniden masaya oturmaya çok yakın.

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