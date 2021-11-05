GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Trabzonspor'un yıldızı için harekete geçti! Hedefte Nwakaeme var...

Süper Lig'de bu sezon oldukça etkili bir performans gösteren Trabzonspor'da, bu başarının mimarlarından birisi de Anthony Nwakaeme. Fırtına Nijeryalı yıldızının sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek. 32 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devlerinden Galatasaray, yıldız isim için harekete geçti.

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.

NWAKAEME'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.