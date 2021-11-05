Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbi saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Lider Trabzonspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde 2 takımda da önemli eksikler bulunuyor. Siyah beyazlılarda, Rosier, Batshuayi, Vida ve N'koudou gibi isimlerin sakatlıkları can sıkarken, bordo mavililerde ise Gervinho, Bruno Peres ve Edgar IE gibi ismler sahada olmayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbi saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek. Namağlup yoluna devam eden Fırtına, 27 puan ile zirvede yer alıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.
FIRTINA NAMAĞLUP!
Abdullah Avcı ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 27 puanla Süper Lig'in zirvesine yer alıyor. Gervinho, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Bruno Peres gibi yıldızları ile güçlü bir kadroya sahip olan Trabzonspor, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.
CORNELIUS YERİNE DJANINY OYNAYACAK!
Trabzonspor'un yıldız forveti Cornelius'un Beşiktaş maçında 11'de başlaması beklenmiyor. Eşinin sağlık durumu sebebiyle sık seyahat eden ve yorgun düşen Cornelius'un yerine ileri uçta Djaniny oynayacak.
TRABZONSPOR 3 EKSİK İLE SAHADA OLACAK!
Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho, sakatlığı bulunan Bruno Peres ve kart cezalısı Edgar IE maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ YILDIZLARINDAN YOKSUN!
Hatay deplasmanında sakatlanan iki futbolcudan Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldırında gerilme ve ödem tespit edildi. Batshuayi en az 3-4, Roiser ise 2-3 hafta yok.
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