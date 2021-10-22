TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Trondsen ve Yunus Mallı...
Trabzonspor Kulübü, antrenmanda sakatlanan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı. Trondsen'de kas yaralanması tespit edilirken, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü, antrenmanda sakatlanan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı. Trondsen'de kas yaralanması tespit edilirken, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.
İşte o açıklama:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır" dedi.
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