22 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Trondsen ve Yunus Mallı...

Fırtına’dan sakatlık açıklaması! İki futbolcu...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 Giriş Tarihi: 22.10.2021

Trabzonspor Kulübü, antrenmanda sakatlanan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı. Trondsen'de kas yaralanması tespit edilirken, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, antrenmanda sakatlanan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı. Trondsen'de kas yaralanması tespit edilirken, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği belirtildi.

İşte o açıklama:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır" dedi.

Fırtına'da Bakasetas Sörloth’u solladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan takıma rehavet uyarısı! Avcı'dan takıma rehavet uyarısı!
Fırtına’da Bakasetas Sörloth’u solladı! Fırtına'da Bakasetas Sörloth’u solladı!
Ahmet Ağaoğlu’dan Serdar Tatlı açıklaması! Önemli olan... Ahmet Ağaoğlu'dan Serdar Tatlı açıklaması! "Önemli olan..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör