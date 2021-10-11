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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlığı! Taraftarlar...

Fırtına’dan derbi hazırlığı! Taraftarlar...
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesi taraftarlar eşsiz bir koreografi yaparak takımlarını motive etmeyi planlıyor. (TS spor haberleri)

Taraftarlar kısa süre içinde Fenerbahçe mücadelesinin biletlerini tüketmişti.Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavili tribünler uzun zaman sonra ilk kez birlikte hareket etme kararı da almışlardı. Şimdi hummalı bir koreografi çalışması yürütülüyor. Trabzonsporlu taraftarlar eşsiz bir koreografi yaparak takımlarını motive etmeyi planlıyor.
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