Süper Lig'in liderş Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, 2019-20 sezonunda 24 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Norveçli Alexander Sörlothun’ ilk 9 haftadaki performansını solladı. Sörloth 6, Yunan yıldız ise 7 gol attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre, lider Trabzonspor adına ilk 9 haftada 7 gol atarak Süper Lig'in en skorer oyuncusu konumuna yükselen Anastasios Bakasetas, 2019-20 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bırakmayı başardı.

Gol kralı olan ve bordo-mavili formayla bunu başaran 5. isim olarak tarihe geçen Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Bakasetas, bu sezon Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Kasımpaşa filelerini birer kez, Kayserispor ve F.Bahçe karşılaşmalarında da 2 kez sahne aldı.

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