SON DAKİKA: Trabzonspor'un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı.

6 İSİM YOK

Bruno Peres, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Nwakaeme ve Koita, Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

HAMSIK, ABDÜLKADİR ÖMÜR VE CORNELIUS KADRODA

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür ile birlikte ve eşinin doğumu sebebiyle izin alan Cornelius kadroda yer aldı.

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