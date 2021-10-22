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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Trabzonspor’un Göztepe maçı kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 Giriş Tarihi: 22.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Bruno Peres, Trondsen, Abdülkadir Parmak, Fode Koita ve Yunus Mallı kafilede yer almazken; Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Andreas Cornelius kadroya alındı.

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı.

6 İSİM YOK

Bruno Peres, Trondsen, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Nwakaeme ve Koita, Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

HAMSIK, ABDÜLKADİR ÖMÜR VE CORNELIUS KADRODA

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür ile birlikte ve eşinin doğumu sebebiyle izin alan Cornelius kadroda yer aldı.

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