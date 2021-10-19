TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı tarih yazıyor! Bileği bükülemedi
10 Kasım 2020'de takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda fırtınalar estiriyor. Deneyimli teknik adam takımı şaha kaldırırken, 224 gündür bileğini bükebilen çıkmadı. Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Fırtına, ligde 9 hafta sonunda namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2.3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen başarılı hoca yönetiminde 41 lig maçına çıktı. Fırtına, bu periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, süper bir grafik ortaya koydu.
BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI
Trabzonspor'un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Fırtına ayrıca Avcı ile dış sahada da tam anlamıyla kasırga gibi esiyor. Bordo-mavililer, deplasman oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı. Bileği bükülmeyen Karadeniz devi, ligin tozunu atmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...