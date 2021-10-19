19 Ekim 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı tarih yazıyor! Bileği bükülemedi

Avcı Fırtına’da tarih yazıyor! Bileği bükülemedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

10 Kasım 2020'de takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda fırtınalar estiriyor. Deneyimli teknik adam takımı şaha kaldırırken, 224 gündür bileğini bükebilen çıkmadı. Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Fırtına, ligde 9 hafta sonunda namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2.3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında gelen başarılı hoca yönetiminde 41 lig maçına çıktı. Fırtına, bu periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, süper bir grafik ortaya koydu.

BİLEĞİNİ BÜKEN ÇIKMADI

Trabzonspor'un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Fırtına ayrıca Avcı ile dış sahada da tam anlamıyla kasırga gibi esiyor. Bordo-mavililer, deplasman oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı. Bileği bükülmeyen Karadeniz devi, ligin tozunu atmayı başardı.

Abdullah Avcı iç sahada siftah yaptı haberin devamı

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