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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı iç sahada siftah yaptı

Abdullah Avcı iç sahada siftah yaptı
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada üç büyüklere karşı evinde ilk kez kazandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında ilk kez üç büyüklere karşı evinde kazandı. Fotomaç'ın haberine göre; Avcı yönetiminde sahasında geçtiğimiz sezon G.Saray'a 2-0 ve F.Bahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Cimbom ile 2-2 berabere kalan Fırtına, F.Bahçe'yi ise 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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