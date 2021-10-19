TRABZONSPOR HABERLERİ: Çilingirler kralı Bakasetas! O atıyor Fırtına kazanıyor
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Trabzonspor'da, Bakasetas takımını sırtlamaya devam ediyor. Yunan yıldız attığı gollerle gol krallığında zirveye oynarken, takımının başarısında da önemli bir rol oynadı. 28 yaşındaki oyuncu, alınan 21 puanın 20'sine katkı verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Bakasetas 2 gole imza attı. Namağlup yoluna devam eden Karadeniz devi liderlik koltuğuna otururken, 28 yaşındaki yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli katkı sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, bu sezon Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. Yunan maestro, forma giydiği 9 maçın 5'inde golle tanıştı. 7 gol atan ve 3 de asist yapan 1.81 boyundaki oyuncu, Trabzonspor'un elde ettiği 21 puanın 20'sine direkt katkı sağladı. Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza atan Bakasetas ligde 28 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyerek 13 gole imza atarken, 5 de asist yaptı.
BAKASETAS DA KOLTUKTA
Bakasetas, Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle bu sezonki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Milli maç arasından önce Kayserispor kalesini 2 golle havalandıran yıldız oyuncu gol krallığında ilk sırada yer alırken, takımını da liderliğe taşıyan isimlerin başında geldi. Bakasetas'ı 6 golle Başakşehir'den takip etti.
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