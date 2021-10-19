19 Ekim 2021, Salı

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonlarda oldukça başarılı performanslar gösterip transfer olan Jose Sosa, Filip Novak, Sörloth ve Ekuban, yeni takımlarında beklentilerin altında kaldı. İşte bu 4 futbolcunun şimdiki performansları ve tüm detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde muhteşem performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçen Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra ise umduğunu bulamadı.

İşte o istatistikler ve detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!

SÖRLOTH

2019-2020 sezonunda 49 maça çıkıp, 33 gol, 11 asistlik müthiş performansı sonrasında Alexander Sörloth'u takımda tutmak çok zordu. Yönetim her imkânı zorlasa da Norveçli futbolcuyu uzun pazarlıklar sonucunda Leipzig kaptı. Alman ekibi 20 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşırken, söz konusu rakamı Trabzonspor ve Crystal Palace paylaştı.

Ancak Sörloth, Leipzig'de yapamadı. Orada çıktığı 37 maçta sadece 6 gol, 3 asitle oynadı. Sezon başında Real Sociedad'a kiralanan yıldız oyuncu, İspanya'da henüz golle tanışamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!

SOSA

Bordo-Mavililer'in aynı sezonki kaptanı Jose Sosa da sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan ayrıldı. Yönetim kıran kırana pazarlıklar yaptığı Arjantinli oyuncuyla 1 sene daha yola devam etmek istedi ancak tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe 'den gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. 36 yaşındaki futbolcu, kaptanlığını yaptığı Bordo-Mavili renklerden, Sarı-Lacivertli renklere imza attı ancak İstanbul serüveni pek de istediği gibi geçmiyor. Sosa, Kanarya'da 11'in değişilmez ismi olamazken, 42 mücadeleye çıktı, 4 gol, 3 asistle oynadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!

NOVAK

Trabzonspor'daki son sezonunda sol bek olmasına rağmen tam 10 gol kaydetti. Büyük maçlarda öne çıkmayı seven, kanat beki olarak görev yapan Filip Novak'ı, camia çok seviyordu. Ancak Sörloth ve Sosa gibi 2019-20 sezonu sonunda Çek oyuncuyla da yollar ayrıldı. Yeni sözleşme konusunda Fırtına'nın önerisine yanaşmayan Novak da Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etti. Ancak onun da hikayesi farklı olmadı... Sarı-Lacivertliler'de bir türlü 11'e giremeyen deneyimli sol bek 1.5 sezonda yalnızca 28 maça çıktı ve sadece 2 kez ağları sarsarak, Trabzonspor günlerinden uzak bir performans ortaya koydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’dan ayrılan Jose Sosa, Novak, Sörloth ve Ekuban aradığını bulamadı!

EKUBAN

Trabzonspor'un bir diğer eski golcüsü Ekuban'da bu sezon başı bordo - mavililerden ayrılarak Genoa'ya imza attı. Ancak o da yeni takımında 6 karşılaşmada sadece 242 dakika süre alabildi ve şu ana kadar her hangi bir golü yok. Ekuban, İtalyan taraftarlardan şu sıralar yoğun eleştiriler alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Terim’in ilk tercihi! Bir gol atarsa... İşte Terim'in ilk tercihi! "Bir gol atarsa..."
Avcı Fırtına’da tarih yazıyor! Bileği bükülemedi Avcı Fırtına'da tarih yazıyor! Bileği bükülemedi
Çilingirler kralı! O atıyor Trabzonspor kazanıyor Çilingirler kralı! O atıyor Trabzonspor kazanıyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör