Trabzonspor'da Bakasetas'tan 9 maçta 8 gole katkı!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden Yunan yıldız Anastasios Bakasetas, galibiyetin baş mimarlarından oldu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas durmuyor... Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki Yunan yıldız, dün de F.Bahçe filelerini 2 kez sarsarak 7 gole ulaştı ve krallık yarışında zirveye yerleşti. Bakasetas, hem ligdeki ilk frikiğini attı hem de 2007-08'den bu yana Trabzonspor formasıyla sarı-lacivertli ekibe frikik golü atan ilk isim oldu. Milli ara öncesi Kayserispor ağlarını iki kez sarsan 1.81 boyundaki süper yıldız, dün de biri penaltıdan iki defa sahneye çıkarak bordo-mavilileri şaha kaldırdı. Toplamda 7 gole ulaşan ve 4 de asist yapan tecrübeli oyuncu, 9 maçın 8'inde skora katkı sunarak şov yaptı. Bakasetas dün maç sonrası, "Hem maçı kazanmak, hem de benim gol atmam çifte mutluluk sağlıyor. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün sonuna kadar mücadele ettik ve bu harika maçtan galibiyet çıkartabildik. En iyisini yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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