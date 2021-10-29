Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Rizespor maçı öncesi sakatlık açıklaması!
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu randevu öncesi bordo mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor maçı öncesi konuştu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
"Bizim açımızdan iki-üç haftadır sakatlıkların olduğu, yorucu geçen bir süreç oldu. Biz de onun üstünden bir planlama yapıyoruz. Bakasetas, Nwakaeme gibi oyuncularımızın durumunu oyuna göre kullanmak isteyeceğiz."
"Rizespor, bireysel performanslara bağlı bir takım ve bu küçümsenecek bir takım değil. Kendi evinde penaltıyı atsa Galatasaray'ı yenecek bir takım, değişik maçlar oynayabiliyorlar. Çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Lider takıma yakışır oyun ve skor arzum."
"Taraftar, takımı destekliyor. Bugün bilet kalmamış, teşekkür ediyorum. Bu takım güzel şeyler yapıyor, herkesin iyi ki Trabzonspor var dediği bir takımı oluşturuyoruz. Bugün lidere yakışır bir oyun oynar ve umarım karşılığını alırız."
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