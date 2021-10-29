29 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Rizespor maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Avcı’dan sakatlık açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu randevu öncesi bordo mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor maçı öncesi konuştu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Bizim açımızdan iki-üç haftadır sakatlıkların olduğu, yorucu geçen bir süreç oldu. Biz de onun üstünden bir planlama yapıyoruz. Bakasetas, Nwakaeme gibi oyuncularımızın durumunu oyuna göre kullanmak isteyeceğiz."

"Rizespor, bireysel performanslara bağlı bir takım ve bu küçümsenecek bir takım değil. Kendi evinde penaltıyı atsa Galatasaray'ı yenecek bir takım, değişik maçlar oynayabiliyorlar. Çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Lider takıma yakışır oyun ve skor arzum."

"Taraftar, takımı destekliyor. Bugün bilet kalmamış, teşekkür ediyorum. Bu takım güzel şeyler yapıyor, herkesin iyi ki Trabzonspor var dediği bir takımı oluşturuyoruz. Bugün lidere yakışır bir oyun oynar ve umarım karşılığını alırız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor-Rizespor | İlk 11’ler belli oldu Trabzonspor-Rizespor | İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor’a sol bek müjdesi! Başkana sordum... Trabzonspor'a sol bek müjdesi! "Başkana sordum..."
Newcastle’dan Süper Lig’e! Transferi İngilizler duyurdu Newcastle'dan Süper Lig'e! Transferi İngilizler duyurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör