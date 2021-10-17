Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Günün kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadelede sarı lacivertliler, maçın hemen başında Diego Rossi ile öne geçti. Bordo mavililer, bu gole Anastasios Bakasetas ile cevap verdi. Kanarya'da Min-Jae Kim ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın son anlarında Trabzonspor, Cornelius'un yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Fırtına, Bakasetas ile penaltıyı gole çevirdi ve 2-1 öne geçti. 90. dakikada Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve müsabakayı da bu sonuçla kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS FB spor haberi)
Süper Lig'de 9. haftada Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Dev çekişmeye sahne olan maça Trabzonspor, Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny 11'iyle başladı
Fenerbahçe ise Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia 11'iyle sahada yer aldı.
Kanarya, mücadelenin hemen başında 3. dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.
Sarı lacivertlilerde Min-Jae Kim, 23. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fırtına, 25'te Anastasios Bakasetas ile skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Trabzonspor, maçın 83. dakikasında Cornelius'un yerde kalması sonucu penaltı kazandı. 87'de Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu golün 3 dakika sonrasında bordo mavililer, Yusuf Sarı'nın golüyle skotu 3-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve dev derbiyi Trabzonspor 3-1'lik galibiyetle tamamladı.
Trabzonspor, bu sonuçla 21 puanla liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise 19 puanla 2. sırada kaldı.
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