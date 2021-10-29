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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Emre Sel: Gervinho sezonu kapattı

Oyuna devam edememişti! Son durumu belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Gervinho’nun son durumu belli oldu. Fildişi Sahilli futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği ifade edildi. (TS spor haberleriş)

Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı mücadelede ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho'nun sezonu kapattığı belirtildi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında aut çizgisinde topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak bir vuruş yapan Fildişili oyuncu, kendini yere bıraktı. Gervinho'nun başına gelen oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırırken, yapılan kısa tedavinin ardından oyuncunun devam edemeyeceği işaret edildi. Gervinho sedyeyle soyunma odasına götürülürken, Cornelius oyuna dahil oldu.

Oyuncunun yapılan detaylı kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğunu belirlendiği ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.

Oyuna devam edememişti! Son durumu belli oldu

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