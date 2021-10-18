18 Ekim 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekorlara doymuyor!

Abdullah Avcı rekorlara doymuyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, 17 sezonun en iyi başlangıcına imza atarken rekorlara doymadı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililerin başında kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Abdullah Avcı, rekorları da alt-üst ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; 9 haftayı namağlup kapatan Avcı, 6 galibiyet, 3 beraberlikle 19 puan puan topladı. 2016-17'de Başakşehir ile ilk 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puanın ardından en başarılı sezonunu yaşayan Avcı, Beşiktaş'ta ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan toplamıştı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzon'a son 17 sezonun iyi başlangıcını yaptırmanın yanı sıra en uzun deplasman yenilmezlik serisini de kazandırarak yakalanması zor rekora imza atmıştı.

TRABZON'DA İLK ZAFERİ!

Geçtiğimiz sezonun 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı, ev sahibi olduğu maçlarda F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Trabzon'daki maçlarda sahadan yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, sarı-lacivertlileri devirip, Avcı yönetiminde evinde ilk derbi zaferini yaşadı.

PUAN ORTALAMASI 2.33

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un başında Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 2.03 puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, bu sezona süper bir başlangıç yaptı. Geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, topladığı 21 puanla 2.33 puan ortalamasına çıktı.

YALNIZCA 3 YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor'un başında geçtiğimiz sezondan bu yana 41 Süper Lig maçına çıkan Abdullah Avcı, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet sevinci yaşadı. Yalnızca 3 kez sahadan yenik ayrılan tecrübeli hoca, 14 beraberlikle de 2.10 puan ortalaması yakaladı.

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