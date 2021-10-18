18 Ekim 2021, Pazartesi
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar: VAR müdahalesi kesin doğru
Süper Lig'de liderin değiştiği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından usta yazar Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Son dakikalardaki penaltıya gelince hakem görmedi. VAR müdahale etti ki, VAR müdahalesi kesin doğru ve haklıydı. Attila Szalai mutlak şekilde Cornelius'un eline, göğsüne sarılıp topa vuramaması için tuttu, indirdi. Bu penaltı kararı da mutlak doğruydu." dedi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor yeni lider... Belki çok iyi oynamadılar ama kırılma anı Güney Koreli oyuncunun oyundan atılmasıydı. Aslında Fenerbahçe maça golle başladı. Rossi aldı içeri verdi. Top Valencia'dan kendisine geldi. O da ayak içiyle uzak direğe bırakıverdi. Bu dakikalarda Trabzonspor oyun kurmakta zorlanırken imdadına Koreli Kim yetişti. Oyundan atıldı, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu da Bakasetas gol yaptı. Böyle maçlarda bir kişi eksik oynamak, o kadar büyük dezavantaj ki Fenerbahçe bunu ikinci yarı hissetti. Bitime dakikalar kala yine Bakasetas'ın penaltısıyla maçı aldı, Yusuf'un son saniye golü de olayı perçinledi ama siz bu satırları okurken Türkiye'de en çok dün geceki yönetimiyle Ali Şansalan konuşulacak. Kim'e gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı kart ve çaldığı faul kesinlikle doğru. Kim'in daha önce sarı kartı var. Djaniny yanında giderken sırtından dirsekle itiyor. Eğer bu faul çalınıyorsa verilen sarı kart da doğru. Son dakikalardaki penaltıya gelince hakem görmedi. VAR müdahale etti ki, VAR müdahalesi kesin doğru ve haklıydı. Attila Szalai mutlak şekilde Cornelius'un eline, göğsüne sarılıp topa vuramaması için tuttu, indirdi. Bu penaltı kararı da mutlak doğruydu. (Sabah)
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