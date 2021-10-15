Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde lider olan Fenerbahçe zirveyi bırakmak istemiyor. Bordo-mavililer ise henüz ligde mağlup olmadı. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda öne çıkan istatistikler... (TS-FB spor haberleri)