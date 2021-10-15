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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hamsik belirsizliği!

Trabzonspor’da Hamsik belirsizliği!
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Trabzonspor'da Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele öncesi gözler Marek Hamsik'e çevrildi. Slovak futbolcunun oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak. (TS spor haberleri)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonsporlu Marek Hamsik'in dün Trabzon'da MR'ı çekildi. Fotomaç'ın haberine göre yapılan açıklamada, "Hamsik'in sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi" denildi. Slovak oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ahcak yine de Fırtına'nın bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki yıldızın oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi derbi karnesi! haberin devamı

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