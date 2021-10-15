15 Ekim 2021, Cuma
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın Ali Şansalan tedirginliği! Nwakaeme...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelede düdük çalacak hakem Ali Şansalan olacak. Bordo-mavililer bu mücadele öncesi hakem Şansalan'ın daha önceki karşılaşmalarında yapmış olduğu hatalar nedeniyle tedirgin. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Ali Şansalan görev yapacak. Fotomaç'ın haberine göre Şansalan'ın atanması bordo-mavili taraftarlarda rahatsızlık oluşturdu. Çünkü Çanakkale bölgesi hakemi, 2020'de Denizlispor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 93. dakikasında Nwakaeme'yi atmıştı. 32 yaşındaki sol kanat, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kalmış ve Şansalan, Nijeryalı yıldızın kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kartını çıkarmış, itiraz sonrası da kırmızıya çevirmişti. Fırtına bugüne kadar Şansalan ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.
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