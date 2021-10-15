TRABZONSPOR HABERLERİ

Lider konumda bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, bordo-mavililer ise bu maçtan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve Vitor Pereira, rakiplerini sıkı bir şekilde analiz etti ve imha planlarını hazırladı. İşte teknik adamların 5 maddelik o planları... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS FB haberi)