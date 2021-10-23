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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas antrenmanda sakatlandı

Fırtına’ya kötü haber! O isim antrenmanda sakatlandı
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un yıldız ismi Bakasetas, son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadı. MR'ı çekilen Bakaetas maça yetiştirilmeye çalışılıyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek lider Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas, son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadı. MR'ı çekilen Bakaetas maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

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