Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı üstünlük peşinde!
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da saatler galibiyete kuruldu. Dev derbi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçı kazanıp psikolojik olarak üstünlüğü sağlamak istiyor. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Milli haftayı bir kenara bırakan bordo-mavili takım güncel oyuncu kadrosuyla tamamen Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavili taraftarların büyük heyecanla beklediği müsabakada Karadeniz ekibi taraftarına 3 puanı ve liderliği armağan etmek istiyor.
Yaşanan sakatlıklar can sıksa da Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibi aynı zamanda maçı da yaşamaya başladı. Bordo-mavili takımla geldiği günden beri önemli bir ivme yakalayan, bu sezon ise tüm kozlarını şampiyonluk için kullanan Avcı'nın beklediği maç geldi. Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak evinde coşkulu taraftarı karşısında büyük maç kazanma fırsatını Fenerbahçe karşısında elde etmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam rakibin tüm artılarını ve eksilerini ince ayrıntısına kadar oyuncularına anlatıyor.
3 PUANDAN DAHA FAZLASI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya koyacakları performansın yanı sıra elde edecekleri 3 puanın büyük bir anlam taşıdığını vurguluyor. Pandemi nedeniyle bu maçta ilk kez rekor taraftara ulaşacak olan bordo-mavililer, taraftarın itici gücünü sahadaki oyunun bir parçası olarak rakibi baskı altına almak için kullanmayı planlarken, Avcı ise müsabakanın önemini kendi yöntemiyle oyuncularına aktaracak. Deneyimli teknik adam sahada elde edilecek 3 puanla liderlik koltuğuna oturmaktan öte şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmeyi hedefliyor.
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