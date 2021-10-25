TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır kararını verdi! Transfer mi olacak?

Hali hazırda 25 yaşında olan Uğurcan, bir kaleci için henüz genç yaşta... Sıradan bir takıma düşük bonservis bedeliyle gitmesi yerine, daha büyük paralara üst klasmanda bir takıma gitmesinin hem kendisi hem Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyor.