TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Uğurcan Çakır kararını verdi! Transfer mi olacak?
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır, transferle ilgili kararını verdi. 25 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdikten sonra bonservis bedeli kazandırarak başka takıma gitmek istediğini belirtti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor yönetimi sezon başında Uğurcan Çakır'ı satma konusunda planlar yapıyordu… Hatta milli kaleciye ocak ayında yeni tekliflerin geleceği konuşuluyordu. Ancak takımın ivme yakalaması, ligde lider konuma gelmesi, Uğurcan'ın devre arasında takımdan ayrılma planlarının ertelenmesine neden oldu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; milli kalecinin şu an için devre arasında ayrılma ihtimali yok. Hatta Uğurcan son dönemde, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum...
...Gelecek sezon Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra daha yüksek bir bonservis ücretine gidebilirim" demeye başladı. Yönetimin de zaten Uğurcan'ı devre arasında gönderme planı yok.
Hali hazırda 25 yaşında olan Uğurcan, bir kaleci için henüz genç yaşta... Sıradan bir takıma düşük bonservis bedeliyle gitmesi yerine, daha büyük paralara üst klasmanda bir takıma gitmesinin hem kendisi hem Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyor.
Uğurcan'a göre 26 ya da 27 yaşında Avrupa'da istediği kalibrede bir takıma gidebilir.
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