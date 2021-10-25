TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!

LA LIGA VE SERIE A TAKIMLARI İZLİYOR

Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi. Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunuyor.