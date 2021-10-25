25 Ekim 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Bakasetas'a La Liga ve Serie A'dan kanca!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, bu sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 10 haftanın ardından ligin zirvesinde bulunmayı başaran bordo mavililer, bu neticenin en büyük mimarlarından birisi de Bakasetas. Bu performansın ardından Yunan 10 numara için, İspanya La Liga ve İtalya Serie A ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Bu sezon göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, Avrupa takımlarının da radarına girmiş durumda. Yunan basınında yer alan haberlere göre; güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar yükselen Yunan yıldızı, Avrupa takımları yakından takip ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!

LA LIGA VE SERIE A TAKIMLARI İZLİYOR

Haberde, özellikle İtalya Serie A Ligi'nden ve İspanya La Liga Santander'den bir kulübün 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve hatta bordo-mavili takımla resmi görüşmeler yaptığı ancak haberde bu iki takımın kim olduğu belirtilmedi. Karadeniz temsilcisine geçen sezon ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!

YILLIK 1 MİLYON 250 BİN EURO

Fırtına'yla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Bakasetas, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol ve 6 asist ile oynayan ve gol krallığı zirvesinde yer alan Yunan yıldız, daha önce Asteras Tripoli, Panionis, AEK ve Alanyaspor gibi takımlarının da formalarını giymişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına’nın yıldızı Bakasetas’a La Liga ve Serie A’dan kanca!

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını terleten Bakasetas, çıktığı 43 maçta 5 gol ve asist kaydetti. Öte yandan Bakasetas, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giymemişti.

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