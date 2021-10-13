TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Fırtına’da rekorları bir bir kırdı!

AVCI'NIN 3 YENİLGİSİ VAR

Karadenız devi geçen yıl Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanırken, ligdeki 32 maçta sadece 3 kez yenilmişti. Bordomavililer, bu sezon ise ligin ilk 8 haftasında tam 18 puan topladı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup yoluna devam eden Trabzon, şampiyonluk mücadelesinin en ciddi favorilerinden biri olduğunu net şekilde gösterdi.