TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Fırtına'da rekorları bir bir kırdı!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililerin deneyimli hocası, göreve başladığı dönemden bu yana oldukça başarılı bir grafik çizdi. Avcı aynı zamanda rekorları da bir bir kırdı. İşte detaylar...
8'ıncı haftayı namağlup kapatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşıyor. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Avcı, kariyerinde sadece 2016-17'de Başakşehir ile ilk 8 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik alarak topladığı 20 puanla bu başarısını geride bıraktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta ise ilk 8 haftada sadece 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'a son 17 sezonun iyi başlangıcını yaptırmanın yanı sıra en uzun deplasman yenilmezlik serisini de kazandırarak yakalanması zor rekorlara imza atmıştı.
AVCI'NIN 3 YENİLGİSİ VAR
Karadenız devi geçen yıl Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanırken, ligdeki 32 maçta sadece 3 kez yenilmişti. Bordomavililer, bu sezon ise ligin ilk 8 haftasında tam 18 puan topladı. 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup yoluna devam eden Trabzon, şampiyonluk mücadelesinin en ciddi favorilerinden biri olduğunu net şekilde gösterdi.
PUAN ORTALAMASI 2.6
Fırtına bu sezon dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti. Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken, 2.6 puan ortalaması yakaladı.
TÜM HESAPLAR YAPILIYOR
Fırtına, pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısında tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Rakibin tüm analizlerini teknik ekibiyle birlikte yapan Abdullah Avcı sahada ise uygulamalı olarak yoğun tempoda çalışıyor. Hugo ve Hüseyin Türkmen'in forma giyecek olmalarının yanı sıra sakat oyuncuların da dönmesiyle birlikte teknik ekibin eli güçlendi.
İTİCİ GÜÇ TARAFTAR
Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdüren bordomavililerde Abdullah Avcı'nın tek endişesi ise milli dönüşler sonrası fiziksel ve mental yorgunluk yaşayan oyuncularını sahada diri tutmak.
Bunun için de taraftarın itici gücüne güveniyor. Pandemi sonrası ilk kez rekor seyirci önünde ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek olan bordo-mavililer hem sahada hem de tribünde rakibi yoğun baskı altına almak istiyor.
AKYAZI'DA BİR İLK YAŞANACAK
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisiyle bir ilke de imza atacak. En son Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir arada toplu olarak takımlarını destekleyen taraftarlar, Şenol Güneş Stadı'nda kale arkalarındaki yerlerinden çıkarak maraton tribününde toplu bir şekilde takımlarına destek verecek.
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