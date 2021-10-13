TRABZONSPOR HABERLERİ

Spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Slovakya'nın Hırvatistan ile karşılaştığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'ten sakatlığına ilişikin açıklama geldi. Tecrübeli oyuncu, durumunun perşembe günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını söyledi. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı maçın 41. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Marek Hamsik'ten açıklama geldi.

Sport/SK'nın haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusu, "Rusya maçından sonra ciddi bir kas problemi yaşadım. Teknik direktörümüz Tarkovic ile konuşarak Hırvatistan maçında oynamak istedim ama maalesef sakatlık yaşadım. Perşembe günü MR'dan sonra son durumum belli olacak" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.





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