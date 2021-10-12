12 Ekim 2021, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?

Yaz transfer döneminde kadrosunu deneyimli ve yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan bordo-mavililer, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirip mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Transfer listesi hazırlayan deneyimli çalıştırıcı genç yıldız adayı Abdul Fatawu'yu istediği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli maç haftasında boş durmadı. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Avcı, Avrupa ülkelerinin aralarında oynadığı maçları izlemek yerine Afrika ülkelerinin maçlarını izlemeyi tercih etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Deneyimli çalıştırıcının özellikle izlediği maç ise Gana'nın sahasında Zimbabve'yi 3-1 yendiği karşılaşma oldu. Gana takımında Avrupa'nın önemli takımlarında yer alan yıldız oyuncular varken başarılı teknik adamın gözlerini parlatan bir oyuncu oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?

Gana'nın sol ayaklı oyuncusu Abdul Fatawu, Avcı'nın adeta başını döndürdü. Fenerbahçeli Alex'e benzettiği 2004 doğumlu oyuncunun çok kısa zamanda Avrupa'ya geleceğinden ve herkesin başını döndüreceğinden bahsetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?

RAPORUNU HAZIRLADI!
Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Fatawu için bir rapor hazırladı. Bu çocuğu almak için ellerinden ne geliyorsa yapmaları tavsiyesinde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı genç yıldız adayını istedi! Abdul Fatawu kimdir?

ABDUL FATAWU KİMDİR?
Issahaku Abdul Fatawu 8 Ocak 2004 tarihinde Gana'da dünyaya geldi. 17 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Steadfast FC'de forma giyiyor. Sol ayağını etkili kullanan genç yıldız adayı, on numara ve hücumun her iki kanadında forma giyebiliyor. Abdul Fatawu'nun güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

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