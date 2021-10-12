12 Ekim 2021, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? İşte son gelişmeler
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Marek Hamsik, ülkesi Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlanarak oyuna devam etmemişti. Hamsik'in Fenerbahçe maçında oynaıp oynamayacağı merak konusu olurken, Slovak futbolcunun son durumuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
12.10.2021
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