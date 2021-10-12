TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan sol bek hamlesi! Devre arasında o isim gelecek
Süper Lig'de bu sezon kadrosuna çok önemli oyuncuları katan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde hedefine emin adımlarla ilerleyen bordo mavili takımda, bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Fırtına devre arasında sol beke önemli bir takviye yapacak. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bordo mavililerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, transfere dair tüm detayları Fotomaç editörü Ömer Faruk Özcan'a anlattı.
İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:
14 yabancı kuralında Trabzonspor, 1997 yaş ve daha küçük yaş gurunda bir oyuncu alma hakkını kullanmadı. Son güne kadar Irakli Azarovi ve Luca Pellegrini ile bu kontejanı doldurmak için çok yoğun temaslar yapıldı. Ama Luca Pellegrini ile hem oyuncuyla hem de kulübüyle belli mesafe katedilse de imza aşamasına gelinmedi. Irakli Azarovi ile ilgili olarak ise kulübü her geçen gün fiyata eklemeler yaptı. Bu yüzden Trabzonspor bu transferi rafa kaldırdı.
ALINABİLECEK EN POTANSİYELLİ İSİM: LUCA PELLEGRINI
Luca Pellegrini noktasında ise hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik ekibin üzerinde hem fikir olduğu bir isim. Devre arasında alınabilecek oyuncular noktasında en potansiyelli oyuncu olarak dikkat çekiyor.
DEVRE ARASI...
Ben şunu net bir şekilde görüyorum. Yaptığım görüşmelerde de bunu söyleyebilirim. Trabzonspor, devre arasında bir sol bek transferi yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...