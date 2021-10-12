12 Ekim 2021, Salı

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan sol bek hamlesi! Devre arasında o isim gelecek

Fırtına bombayı patlatıyor! Devre arasında...
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Süper Lig'de bu sezon kadrosuna çok önemli oyuncuları katan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde hedefine emin adımlarla ilerleyen bordo mavili takımda, bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Fırtına devre arasında sol beke önemli bir takviye yapacak. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bordo mavililerin transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, transfere dair tüm detayları Fotomaç editörü Ömer Faruk Özcan'a anlattı.

İşte Yunus Emre Sel'in açıklamaları:

14 yabancı kuralında Trabzonspor, 1997 yaş ve daha küçük yaş gurunda bir oyuncu alma hakkını kullanmadı. Son güne kadar Irakli Azarovi ve Luca Pellegrini ile bu kontejanı doldurmak için çok yoğun temaslar yapıldı. Ama Luca Pellegrini ile hem oyuncuyla hem de kulübüyle belli mesafe katedilse de imza aşamasına gelinmedi. Irakli Azarovi ile ilgili olarak ise kulübü her geçen gün fiyata eklemeler yaptı. Bu yüzden Trabzonspor bu transferi rafa kaldırdı.

ALINABİLECEK EN POTANSİYELLİ İSİM: LUCA PELLEGRINI

Luca Pellegrini noktasında ise hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik ekibin üzerinde hem fikir olduğu bir isim. Devre arasında alınabilecek oyuncular noktasında en potansiyelli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

DEVRE ARASI...

Ben şunu net bir şekilde görüyorum. Yaptığım görüşmelerde de bunu söyleyebilirim. Trabzonspor, devre arasında bir sol bek transferi yapacak.

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