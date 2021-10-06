06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius'tan şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'un sezon başında uzun süren pazarlıkların ardından Parma'dan kadrosuna kattığı Andreas Cornelius, bordo-mavililerde sergilediği futbolla göz doldurdu. 28 yaşındaki forvet, Danimarka Milli Takımı'nın kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cornelius, "Süper Lig'e çok iyi uyum sağladım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay" ifadelerinde bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius’tan şampiyonluk sözleri!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takım kampında, Süper Lig ve bordo - mavili takım hakkında açıklamalarda bulundu. Cornelius, "Havaalanında daha önce görmediğim bir karşılama oldu, çok fazla insan vardı. Müthiş bir deneyimdi. Türkiye'de futbolcu olmak gerçekten çok eğlenceli. Orada fanatik oldukları için taraftarlarda bir duygu patlaması yaşanıyor." dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius’tan şampiyonluk sözleri!

"DIŞARI ÇIKTIĞIMDA FOTOĞRAF KUYRUĞU OLUŞUYOR"

Şehirde kendisine büyük bir ilgi oluştuğunu dile getiren Danimarkalı golcü, "Trabzon'daki herkes kulübün büyük bir hayranı ve her dışarı çıktığımda fotoğraf isteyen bir insan kuyruğu oluşuyor. Alıştığımdan daha büyük bir şeyle karşılaştım. Herkes tatlı ve hoş bu yüzden bana gelmelerinde sorun yok ama bazen alışveriş ya da şehir gezisi yapmayı da istiyorum. Bu yüzden bazı anlarda zor olabiliyor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius’tan şampiyonluk sözleri!

"ŞİDDETLİ BİR SEVGİ VAR"

Sosyal medyada da desteğin çok yüksek bir derecede olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada destek bombardımanına tutuluyorum. Sosyal medyada takip ettiğim herkesin sayfası, fotoğrafını beğenen Türk hayranlarla dolu. Şiddetli derecede bir sevgi var. Takip ettiğim herkes çok sayıda Türk takipçi edindi." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius’tan şampiyonluk sözleri!

"SÜPER LİG'DEKİ EN İYİ TAKIM BİZİZ!"

Son olarak Süper Lig'deki oyun ve takımı hakkında konuşan Cornelius, "Süper Lig'e çok iyi uyum sağladım. En iyi takım biziz ve çok fazla pozisyona giriyoruz. Şampiyonluk için oynayan bir takımız ve bu nedenle pozisyona girmek, gol atmak benim için daha kolay. Ligdeki oyun tarzının bana çok yakın yakın olduğunu düşünüyorum. Ben büyük, güçlü ve çevik bir oyuncuyum. Ligde çok yüksek bir tempo var." diyerek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun... Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...
Fırtına’ya para yağdı! Bakasetas... Fırtına'ya para yağdı! Bakasetas...
Flaş transfer iddiası! Tolgay Süper Lig’e... Flaş transfer iddiası! Tolgay Süper Lig'e...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör