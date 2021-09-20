Trabzonspor'da Marek Hamsik göz dolduruyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Avcı, bordo-mavililerle 37 lig karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. | Son dakika spor haberleri (TS spor haberleri)