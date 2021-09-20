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Trabzonspor'da Marek Hamsik göz dolduruyor

Gençlere taş çıkarıyor! Biyonik adam Marek Hamsik
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Marek Hamsik sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde en fazla süre alan Slovak yıldız mücadeleci oyununyla dikkat çekiyor. | Son dakika spor haberleri (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da dikkat çeken bir başka isim Marek Hamsik... Sezon başında kadroya katılan Slovak oyuncu, 34 yaşında olmasına rağmen takımda şu ana kadar en fazla süre alan isim olmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre son oynanan Kasımpaşa maçında da 90 dakika sahada kalan ve yüzde 95'lik isabetli pas yüzdesi yakalayan Marek Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini Trabzonspor forması ile oynayan Hamsik 2 kez de milli takımda boy gösterdi. Maçların büyük kısmında 90 dakikaya yakın süre sahada kalan tecrübeli oyuncu, milli karşılaşmalar nedeniyle izinsiz devam ediyor.
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