Son dakika spor haberi: Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...
Süper Lig'de milli maç haftasına girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray, 14 puanlı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Cimbomda bu periyotta flaş bir istatistik ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bu durum üzerine antrenmanlarda çalışma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de milli araya girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Son iki lig maçında Göztepe ve Çaykur Rizespor karşısında geriden gelerek kazanan sarı kırmızılılar, zirveyle arasındaki puan farkını açmadı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 haftalık süreç hakkında detaylı bir rapor isterken şoke eden bir durum ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray bu sezon kullandığı tam 97 kornerden skor çıkaramadı.
Bundan sonra antrenmanlarda duran top üzerine çalışılması talimatını veren Terim, bu istatistiğin tersine dönmesini istiyor. Korner, serbest vuruş gibi duran topları kullanacak olan isimlere özel idmanlar yaptırılacak. Ayrıca diğer futbolculara ceza sahası içerisinde nasıl konumlanmaları gerektiği gösterilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...