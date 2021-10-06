06 Ekim 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...

Süper Lig'de milli maç haftasına girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray, 14 puanlı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Cimbomda bu periyotta flaş bir istatistik ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bu durum üzerine antrenmanlarda çalışma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de milli araya girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Son iki lig maçında Göztepe ve Çaykur Rizespor karşısında geriden gelerek kazanan sarı kırmızılılar, zirveyle arasındaki puan farkını açmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 haftalık süreç hakkında detaylı bir rapor isterken şoke eden bir durum ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray bu sezon kullandığı tam 97 kornerden skor çıkaramadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray sıfır çekti! Büyük sorun...

Bundan sonra antrenmanlarda duran top üzerine çalışılması talimatını veren Terim, bu istatistiğin tersine dönmesini istiyor. Korner, serbest vuruş gibi duran topları kullanacak olan isimlere özel idmanlar yaptırılacak. Ayrıca diğer futbolculara ceza sahası içerisinde nasıl konumlanmaları gerektiği gösterilecek.

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