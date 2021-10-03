03 Ekim 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas fırtınası!

Trabzonspor’da Bakasetas fırtınası! Oynadığı her maçta...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2021

Trabzon’un yıldızı Anastasios Bakasetas, Kayserispor karşısında şov yaptı. Yunan futbolcu, önce jeneriklik gole imza attı, ardından penaltıdan takımını zafere taşıdı. 8 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yapan 28’lik oyuncu, krallıkta da zirveye çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kayseri Kadir Has Stadı'nda dün Anastasios Bakasetas fırtınası vardı… Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahası dışından müthiş bir füzeyle Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, jeneriklik bir gole imza attı.

Bordo-mavililerin orta sahası, yalnızca hücumda değil savunmaya da büyük katkı sağladı. Oyunun iki yönünü de kullanan Bakasetas, 60'ta bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltının başına geçen tecrübeli futbolcu, düzgün bir vuruşla Karadeniz temsilcisine 3 puanı kazandırdı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmada 8 gole direkt katkı sağlayan Bakasetas, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Fatih Karagümrük'ün yıldızları Aleksandar Pesic ve Andrea Bertolacci ile birlikte Süper Lig'de 5 gole ulaşan Anastasios Bakasetas, bu ikiliyle birlikte gol krallığında zirveyi paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı galibiyetin ardından konuştu! Trabzonspor şampiyon olacaksa... Avcı galibiyetin ardından konuştu! "Trabzonspor şampiyon olacaksa..."
Hamsik’in jeneriklik golü iptal edildi! İşte sebebi... Hamsik'in jeneriklik golü iptal edildi! İşte sebebi...
VAR uyardı Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon VAR uyardı Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör