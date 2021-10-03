Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas fırtınası!
Trabzon’un yıldızı Anastasios Bakasetas, Kayserispor karşısında şov yaptı. Yunan futbolcu, önce jeneriklik gole imza attı, ardından penaltıdan takımını zafere taşıdı. 8 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yapan 28’lik oyuncu, krallıkta da zirveye çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kayseri Kadir Has Stadı'nda dün Anastasios Bakasetas fırtınası vardı… Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahası dışından müthiş bir füzeyle Kayserispor ağlarını havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, jeneriklik bir gole imza attı.
Bordo-mavililerin orta sahası, yalnızca hücumda değil savunmaya da büyük katkı sağladı. Oyunun iki yönünü de kullanan Bakasetas, 60'ta bir kez daha sahneye çıktı. Kazanılan penaltının başına geçen tecrübeli futbolcu, düzgün bir vuruşla Karadeniz temsilcisine 3 puanı kazandırdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Süper Lig'de forma giydiği 8 karşılaşmada 8 gole direkt katkı sağlayan Bakasetas, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Fatih Karagümrük'ün yıldızları Aleksandar Pesic ve Andrea Bertolacci ile birlikte Süper Lig'de 5 gole ulaşan Anastasios Bakasetas, bu ikiliyle birlikte gol krallığında zirveyi paylaştı.
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