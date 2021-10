Trabzonspor Kayserispor deplasmanında!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kaysersipor'a konuk olacak. Bordo-mavililer geride kalan 7 haftada topladığı 15 puanla 2. sırada yer alıyor. (TS spor haberleri)

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

DİĞER HABERLER

Trabzonspor, Süper Lig 'in 8. haftasında yarın Kayserispor 'a konuk olacak. Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden bordo-mavililer, milli ara öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Kadir Has Stadyumu 'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu 'nun yöneteceği karşılaşmada Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak.Bordo-mavililerde Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita 'nın ise tedavileri devam ediyor. Trondsen takımla birlikte çalışmalara başlarken, Denswill'in durumu maç günü netlik kazanacak.İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 48 müsabakada Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi rakip kaleye 89 gol atarken, ağlarında 48 gol gördü.Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri 'de oynanan 24 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 29 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan maç golsüz, Trabzon 'da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı