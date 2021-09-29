Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun şampiyonluğa inancı tam! "En güçlü adayıyız"
Sezona teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de namağlup durumda olan 2 kulüpden biri konumunda bulunuyor. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ne birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sezon başlamadan önce tamamladığımız transferlerimiz, bütçemiz dahilinde kadromuza kattığımız pek çok yerli ve yabancı futbolcumuz ile birlikte Trabzonsporumuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan yazısında, uzun ve meşakkatli bir sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcu kadromuz, taraftarlarımızın mutluluğunu ne kadar çok istediklerini henüz daha sezonun başında olmamıza rağmen çok net bir biçimde gösterdiler. Futbolcularımızın saha içindeki azim, istek ve hırsı saha dışındaki bizleri de çok mutlu ediyor. Gayretimizi ve heyecanımızı bir kat daha perçinliyor. Umuyor ve diliyorum ki; dünyanın dört bir yanında büyük bir sabır, heyecan ve tutkuyla Trabzonspor'un başarısını bekleyen siz değerli taraftarlarımız bu uzun lig maratonun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır" dedi.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"
Yaklaşık 3.5 yıldır görevde bulunduklarını belirten Ağaoğlu, "Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sürdürdüğümüz ekonomik ve sportif planlama, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin samimi çalışmaları ile birleşince saha içinde ve saha dışında çok güçlü bir Trabzonspor ortaya çıkardı. Sezon başlamadan önce tamamladığımız transferlerimiz, bütçemiz dahilinde kadromuza kattığımız pek çok yerli ve yabancı futbolcumuz ile birlikte Trabzonsporumuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi. Ancak unutmamamız gerekir ki; takımımız sadece aramıza yeni katılan futbolcularımızla değil, mevcut kadromuzda bulunan yerli ve yabancı oyunlarımızın yanı sıra Trabzonsporumuzun tarihini, kimliğini ve misyonunu ruhunda taşıyan oyuncularımızın da katkılarıyla başarıya yürüyecektir. Bu nedenle, her şart ve koşulda büyük bir samimiyetle bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın, Trabzonsporumuzun göz bebeği futbolcularımıza da gereken desteği göstermesi en büyük temennimizdir " ifadelerini kullandı.
"Bizlerin en büyük gücü, birbirine kenetlenmiş, güvenmiş ve inanmış taraftarlarımızdır" diyen Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
"Hep birlikte hedefine yürüyen, hep birlikte başarıyı hedefleyen Trabzonspor camiasının kazanamayacağı hiçbir zafer, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Şimdi her zamankinden daha çok bir ve beraber olma zamanı. Hep birlikte YanYana olma zamanı."
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