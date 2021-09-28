28 Eylül 2021, Salı

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın bileği bükülmüyor! 204 gündür yenilmiyor

Avcı’nın bileği bükülmüyor! Trabzonspor’un başında...
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu sezon da ligde mağlup olmayan 2 takımdan biri konumunda yer alıyor. Bordo-mavililer son 19 maçta yenilmezken, 8 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür kaybetmedi.

22 PUAN KAYIPLI SERİ

Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi. Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi. Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.

39 MAÇTA 14 BERABERLİK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 39 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 karşılaşma beraberlikle bitti, 3 maçta da yenilgi yaşadı.

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