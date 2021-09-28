Trabzonspor Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel'den flaş sözler! "Ben görmüyorum"

Trabzonspor büyük takım. Ligin şampiyonluk favorilerinin bir tanesi. Güzel maç oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. Trabzonspor'da bence kazanabileceği maçtı. 10 kişi kalmasına rağmen. Hem değişik hamleleri, hem de defanstan oyuncu çıkarmasıyla ileri hücum oyuncuların koymasıyla Abdullah hocanın maçı ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bence bu kadar kolay kartlar verilmemesi gerekiyor.