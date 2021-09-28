Trabzonspor Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel'den flaş sözler! "Ben görmüyorum"
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Mücadele sonrasında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve Hüseyin Türkmen'in gördüğü ikinci sarı kartın faul bile olmadığını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Volkan Demirel, maç ile ilgili beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:
75'de 10 kişi kaldı. Geri kalan dakikalar 11 - 11 daha iyi oynadı. Serkan faktörü vardı. Serkan Alanyaspor adına çok iyi maçlar çıkardı. Ben Serkan'ı maçın adamı seçerim. İkinci yarı Alanyaspor'un oyununu çok fazla görmedik. Ceza sahasına giremediler.
Trabzonspor büyük takım. Ligin şampiyonluk favorilerinin bir tanesi. Güzel maç oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. Trabzonspor'da bence kazanabileceği maçtı. 10 kişi kalmasına rağmen. Hem değişik hamleleri, hem de defanstan oyuncu çıkarmasıyla ileri hücum oyuncuların koymasıyla Abdullah hocanın maçı ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bence bu kadar kolay kartlar verilmemesi gerekiyor.
"BEN GÖRMÜYORUM"
Pozisyonu dikkatle izlediğinizde kartı bırakın faul olmadığını görüyorsunuz. O yüzden Trabzonspor adına kaçan 2 puan. Maçın seyrine etki edecek durumda VAR'ın devreye girmesi lazım. Ben burada faul görmüyorum." diye konuştu.
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