Trabzonspor'dan müthiş performans! 10 kişi kaldığı maçlarda...
Süper Lig'de bu sezon namağlup 2 takımdan biri olan Trabzonspor, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bordo-mavililer ligde 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmeyerek müthiş bir istatistik yakaladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle liderlik fırsatını geri tepen Trabzonspor, 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamlayan Karadeniz ekıbi, sayıca eksilmesine rağmen pes etmiyor. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen Fırtına'nın baskılı futbolu dikkat çekti.
TOPLAM 12 PUAN ALDI
Karadeniz ekibi Süper Lig'de son iki sezondur kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 bereberlikle 12 puan topladı. Trabzonspor 7 maçı Avcı, 1 maçı ise Newton döneminde oynadı. (Yeni Asır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...