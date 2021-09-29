29 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan müthiş performans! 10 kişi kaldığı maçlarda...

Fırtına’dan müthiş performans! 10 kişi kaldığı maçlarda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Süper Lig'de bu sezon namağlup 2 takımdan biri olan Trabzonspor, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bordo-mavililer ligde 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmeyerek müthiş bir istatistik yakaladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle liderlik fırsatını geri tepen Trabzonspor, 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamlayan Karadeniz ekıbi, sayıca eksilmesine rağmen pes etmiyor. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen Fırtına'nın baskılı futbolu dikkat çekti.

TOPLAM 12 PUAN ALDI

Karadeniz ekibi Süper Lig'de son iki sezondur kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 bereberlikle 12 puan topladı. Trabzonspor 7 maçı Avcı, 1 maçı ise Newton döneminde oynadı. (Yeni Asır)

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