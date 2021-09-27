TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı uyarısı! (Spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. İşte Trabzonspor ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri... (TS spor haberleri)