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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı uyarısı! (Spor haberleri)

Avcı’dan kritik uyarı! Alanyaspor maçında...
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Avcı, " Hücumda birçok önemli silahları var. Biz ataktayken aynı zamanda savunmayı da düşünmeliyiz. Dengeli oynamalıyız" ifadelerini kullandı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. Fotomaç'ın haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin kendilerine genelde ters geldiğini hatırlattı. Basit hataya karşı uyardı. Ekibiyle birlikte Alanyaspor'u analiz eden Avcı rakibin güçlü ve zayıf yanlarını oyuncularına aktardı. Avcı "Alanyaspor sezona iyi başlamadı ancak şu anda çok formdalar. Hücumda birçok önemli silahları var. Biz ataktayken aynı zamanda savunmayı da düşünmeliyiz. Dengeli oynamalıyız" ifadelerini kullandı.
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