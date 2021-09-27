TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'nın Alanyaspor maçı 11'i (Spor haberleri)

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı öncesi futbolcularına uyarılarda bulundu. Avcı, " Hücumda birçok önemli silahları var. Biz ataktayken aynı zamanda savunmayı da düşünmeliyiz. Dengeli oynamalıyız" ifadelerini kullandı. (TS spor haberleri)