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TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'nın Alanyaspor maçı 11'i (Spor haberleri)

Fırtına zirve aşkına! İşte Trabzonspor’un Alanyaspor maçı 11’i
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. İşte Trabzonspor ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri... (TS spor haberleri)

Süper Lig'de bugün Şenol Güneş Stadı'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer kendilerine ters gelen Akdeniz temsilcisini devirerek ligin yeni lideri olmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlarda sık sık motivasyon konuşmalarıyla takımı ateşliyor. Fırtına ile Alanyaspor arasındaki maç 20.00'de başlayacak. Mücadeled Halis Özkahya düdük çalacak. Karadeniz temsilcisi, seyircisi önünde oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda tahtı kapacak.

Trabzonspor, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'deki iki namağlup ekipten biri. Karadeniz devi hem bu unvanını sürdürmek hem de 3 puan alarak zirveye yerleşmek istiyor. Bordomavililer bu sezon sahasında 2 maça çıktı. 1'ini kazandı, 1'i beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı. 1'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, basit hataya karşı öğrencilerini uyardı. Konsantrasyonun üst düzeyde olmasını istedi.

İŞTE TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar
Avcı'dan kritik uyarı! Alanyaspor maçında... haberin devamı

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