27 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'deki iki namağlup ekipten biri. Karadeniz devi hem bu unvanını sürdürmek hem de 3 puan alarak zirveye yerleşmek istiyor. Bordomavililer bu sezon sahasında 2 maça çıktı. 1'ini kazandı, 1'i beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı. 1'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, basit hataya karşı öğrencilerini uyardı. Konsantrasyonun üst düzeyde olmasını istedi.
İŞTE TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar
TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'nın Alanyaspor maçı 11'i (Spor haberleri)
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacak. İşte Trabzonspor ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de bugün Şenol Güneş Stadı'nda Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer kendilerine ters gelen Akdeniz temsilcisini devirerek ligin yeni lideri olmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlarda sık sık motivasyon konuşmalarıyla takımı ateşliyor. Fırtına ile Alanyaspor arasındaki maç 20.00'de başlayacak. Mücadeled Halis Özkahya düdük çalacak. Karadeniz temsilcisi, seyircisi önünde oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda tahtı kapacak.
Trabzonspor, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'deki iki namağlup ekipten biri. Karadeniz devi hem bu unvanını sürdürmek hem de 3 puan alarak zirveye yerleşmek istiyor. Bordomavililer bu sezon sahasında 2 maça çıktı. 1'ini kazandı, 1'i beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı. 1'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, basit hataya karşı öğrencilerini uyardı. Konsantrasyonun üst düzeyde olmasını istedi.
İŞTE TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...