Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. İlk 6 haftada aldığı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanı bulunan bordo-mavililer, taraftarı önünde Akdeniz ekibini mağlup ederek liderliği Fenerbahçe'den devralmak istiyor. Takımın başına Bülent Korkmaz'ın getirilmesinin ardından iyi bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise zorlu rakibi karşısından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Alanyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI
Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI
Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.
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