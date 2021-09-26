26 Eylül 2021, Pazar

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Trabzonspor'da Nwakaeme Alanyaspor'u bekliyor! Siftah yapacak

Nwakaeme Alanyaspor’u bekliyor! Siftah yapacak
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Anthony Nwakaeme, 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.. Nijeryalı yıldız Süper Lig kariyerinde gol atamadığı Alanyaspor maçında skor üreterek siftah yapmak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Karadeniz devinde tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki sol kanat bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; İlk 4 hafta oynanan Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Nijeryalı, son iki hafta da ise sessizliğe büründü. Nwakaeme, 1-0 kazanılan Kasımpaşa ve 2-2 biten Konyaspor maçlarında fileleri havalandıramadı. 'Bay Beyin' 4'üncü kez rakip olacağı Akdeniz temsilcisini bu kez boş geçmek istemiyor.

10 PUANA KATKI

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. Fırtına bu periyotta Fırtına 10 puan aldı. Ayrıca Kasımpaşa sınavında da Bakasetas'ın golünün asistini yaptı.

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