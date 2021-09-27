Trabzonspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Trabzonspor'un golünü Cornelius kaydederken, Akdeniz ekibinin golü Diedhiou'dan geldi. Ayrıca Fırtına, 75. dakikada Hüseyin Türkmen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 7. haftası Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesi ile sona erdi. Bordo mavililer karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak liderlik fırsatını kaçırdı.
Bordo mavili takımın golünü 42. dakikada Cornelius kaydederken, Alanyaspor'un golü ise 36'da Diedhiou'dan geldi.
FIRTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Öte yandan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 27' ve 75'de gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Trabzonspor, 15 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.
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