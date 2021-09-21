20 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Süper Lig'in 13. haftası cumartesi günü oynanan 4 maçla başladı. Günün ilk maçında Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1'le geçerken; Başakşehir, Sivasspor'u 2-1, Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Günün son maçındaysa Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 21:00
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 7 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

19- GÖZTEPE: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

18- KASIMPAŞA: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

16- GİRESUNSPOR: 13 PUAN

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