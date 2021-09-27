27 Eylül 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü!

Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililerde, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Bordo mavililerde, defans oyuncusu Hüseyin Türkmen, 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o pozisyon:

Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına fırsatı tepti! Trabzon’da puanlar paylaşıldı Fırtına fırsatı tepti! Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI Trabzonspor-Alanyaspor | CANLI
Toroğlu’dan Cornelius’a övgü dolu sözler! Toroğlu'dan Cornelius'a övgü dolu sözler!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör