Süper Lig'in 7. haftası Trabzonspor - Alanyaspor maçıyla sona erdi. Bordo mavililer mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak liderlik fırsatını geri tepti. Öte yandan nefes kesen mücadelenin son anlarında kritik bir poziyon yaşandı. Edgar IE'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu çizgiden çıkardı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'de 7. hafta, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ile sona erdi. Bordo mavililer mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Oldukça tempolu geçen maçın son anları adeta nefesleri kesti. Gol için Alanyaspor kalesine yüklenen Trabzonspor, 90+6'da Edgar IE ile kritik bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahasına yapılan ortada Portekizli stoperin kafa vuruşunu, Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı çizgi üzerinden çıkardı. Fırtına, pozisyonun ardından hakem Halis Özkahya'ya bir süre gol itirazında bulundu.

İşte o anlar...



(Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

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