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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Alanyaspor maçı sonrası konuştu!

Avcı’dan maç sonu tepki: Çok kolay kırmızı kart çıktı!
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 Giriş Tarihi: 27.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"İki haftadır oyun içerisinde kırılmalar yaşıyoruz. Oyun aslında bizim hakimiyetimizde idi. Sabırla bunu oynamak gerekiyordu."

"Kırılma anından sonra kazanmak için 10 kişiyle oyuncularım her şeyi denedi. Çizgiden çıkan toplar oldu. Takımın bütünlüğü ve karakterini gösterdiler."

"Herkes itiraz ediyor. Böyle bir kültür oluştu. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl oyun oynanacak? Nasıl bir oyunu geliştireceğiz? Hep mi kavga? Hep mi tartışma? Bu olmuyor. Oyunun içerisinde kalalım."

"Oyunu tam çevireceğiz, elimize alacağız, fırsatlar yaratacak yerde 2. sarı ve kırmızı olabilir. Oyuncum, topa ayağını uzatıyor ve adam takılıyor. İkinci sarıdan hemen kırmızı."

"Sarı kart tartışılır. Bu kadar kolay sarı görülmemesi gerekiyor. Sordum teyit de aldım. Benim içeride hiçbir avantajım yok, olmasını da istemiyorum ama bu kadar kolay sarı kart olmaması lazım."

Trabzonspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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