12 Eylül 2021, Pazar
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İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var.
Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek. Topa sahip olduğumuz sürece oyunda birçok aksiyonlarımız var rakibe dair.
Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var." dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Sakat oyunculardan bazıları döndü, bazıları dönemedi. Milli takımlardan dönenlerle dün az biraz bir çalışabildik. Rakip Galatasaray. Şampiyonluğu geçen sene 1 golle kaçırmış bir takım. Gençleşmiş bir kadrosu var.
Galatasaray merkezde kalabalık bir ekip. Burada mücadele etmemiz ve topa sahip olmamız gerekecek. Topa sahip olduğumuz sürece oyunda birçok aksiyonlarımız var rakibe dair.
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